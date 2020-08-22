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Билл и Тед | Трейлеры
о фильме: кадры: 9 | трейлеры: 8 | постеры | в ролях
О съёмках 2 New :: 22.08.20
Название фильма: Билл и Тед
Оригинальное название: Bill and Ted Face the Music
Прокат в России фильма "Билл и Тед": 27 августа 2020 года
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О фильме "Билл и Тед":
Киану Ривз возвращается к своей подростковой роли в третьей части серии о приключениях Билла и Теда, двух лоботрясов и вонаби-рокеров, которые путешествовали во времени в телефонной будке и спасали Вселенную. Согласно пророчеству, их песня должна сыграть ключевую роль в этом спасении. Вот только годы прошли, а песню они до сих пор так и не написали.
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