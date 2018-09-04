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Без меня | Трейлеры
о фильме: кадры: 9 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Отрывок New :: 04.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Прокат в России фильма "Без меня": 11 октября 2018 года
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О фильме "Без меня":
Отечественная мелодрама о двух девушках, которые совершают странную поездку после смерти их мужчины.
В главных ролях: Полина Максимова, Любовь Аксёнова. Режиссёр: Кирилл Плетнёв («Жги!»)
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