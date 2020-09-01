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Белка и Стрелка. Карибская тайна | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Промо-ролик New :: 01.09.20
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Прокат в России фильма "Белка и Стрелка. Карибская тайна": 24 сентября 2020 года
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О фильме "Белка и Стрелка. Карибская тайна":
Третья часть приключений космических собак Белки и Стрелки.
Роли озвучивали: Евгений Миронов, Сергей Бурунов, Сергей Шнуров, Юлия Пересильд, Ирина Пегова.
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