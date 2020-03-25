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Белка и Стрелка. Карибская тайна | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 25.03.20


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Прокат в России фильма "Белка и Стрелка. Карибская тайна": 30 апреля 2020 года
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О фильме "Белка и Стрелка. Карибская тайна":

Третья часть приключений космических собак Белки и Стрелки.

Роли озвучивали: Евгений Миронов, Сергей Бурунов, Сергей Шнуров, Юлия Пересильд, Ирина Пегова.

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Белка и Стрелка. Карибская тайна:

Белка и Стрелка. Карибская тайна
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 4
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Платформа: How dare you
На середине «Платформы» прекращаешь морщиться от того, как здесь омерзительно жрут, а смотришь кино исключительно как чужое размышление

Патогены на экране: «Эпидемия», «Заражение», «Горячая зона»
Главный эффект, который производит просмотр перечисленных фильмов и сериалов: ты понимаешь, что надо поскорее самоизолироваться

Авеню 5: Хаус он да дек
История про корабль дураков, который летит неизвестно куда, рассказывается с тех же точек зрения, что все предыдущие политсатиры Ианнуччи

Шучу: Вернуть прошлое
Второй сезон превратился в милое, лёгкое, романтичное кино об ушедшем навсегда прошлом, которое хочется на мгновение вернуть

Бладшот: Суповой набор
Фильм пытается выехать на спецэффектамх, а на историю попросту забивает, как будто это приквел к так и не снятому фильму
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