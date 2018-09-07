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Бельканто | Трейлеры
о фильме: кадры: 9 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер New :: 07.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Бельканто
Оригинальное название: Bel Canto
Прокат в России фильма "Бельканто": 13 сентября 2018 года
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О фильме "Бельканто":
Джулианна Мур, Кристофер Ламберт и Кен Ватанабе в экранизации истории об историческом захвате заложников в Лиме.
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