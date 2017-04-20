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Название фильма: Роковое искушение

Оригинальное название: Beguiled

О фильме "Роковое искушение":

Экранизация романа Томаса Куллинана. Раненый капрал северян оказывается спасён конфедераткой из женского интерната. Постепенно все девушки и женщины оттуда начинают проявлять к нему интерес, и это сильно накаляет обстановку.

В ролях: Колин Фаррелл, Эль Фаннинг, Николь Кидман, Кирстен Данст.

Автор сценария и режиссёр: София Коппола.