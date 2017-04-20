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Роковое искушение, Обманутый / Обманутый | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 20.04.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Роковое искушение
Оригинальное название: Beguiled
Прокат в России фильма "Роковое искушение": 27 июля 2017 года
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О фильме "Роковое искушение":
Экранизация романа Томаса Куллинана. Раненый капрал северян оказывается спасён конфедераткой из женского интерната. Постепенно все девушки и женщины оттуда начинают проявлять к нему интерес, и это сильно накаляет обстановку.
В ролях: Колин Фаррелл, Эль Фаннинг, Николь Кидман, Кирстен Данст.
Автор сценария и режиссёр: София Коппола.
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