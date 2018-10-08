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Красивый мальчик | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках New :: 08.10.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Красивый мальчик
Оригинальное название: Beautiful Boy
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» Голливуд » Драмы
        ... » Экранизации
О фильме "Красивый мальчик":

Драма, основанная на популярных мемуарах отца и сына Дэвида и Ника Шеффа, рассказывает об опыте семьи, справляющейся с наркоманией на протяжении многих лет.

В ролях: Стив Карелл, Тимоти Шаламе, Мора Тирни, Эми Райан.

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Красивый мальчик:

Красивый мальчик
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 13
трейлеры: 2

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