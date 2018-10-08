Тот факт, что «Веном» оказался чуть ли не единственным значимым релизом октября, предполагал...

Кинокасса России: «Веном» показывает второй по величине старт года

Тот факт, что франчайз родился, был понятен уже в ночь с четверга на пятницу, когда за океаном ночные превью принесли «Веному» $10 млн...