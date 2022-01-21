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Beatles: Get Back – Концерт на крыше | Трейлеры

Трейлеры » Документальное кино Рецензии в разделе Лучшие

IMAX-трейлер New :: 21.01.22


Все ролики фильма "Beatles: Get Back – Концерт на крыше" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Beatles: Get Back – Концерт на крыше
Оригинальное название: Beatles: Get Back
Прокат в России фильма "Beatles: Get Back – Концерт на крыше": 11 февраля 2022 года
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» Голливуд » Документальные
О фильме "Beatles: Get Back – Концерт на крыше":

Питер Джексон взял 57 часов битловских документальных съёмок 1969-70 годов, отремастерил их и смонтировал в стиле художественного кино. Получился семичасовой документальный фильм, в котором ливерпульская четвёрка спустя 50 лет предстаёт как живая. Последнюю треть сериала под названием «Концерт на крыше» прокатчики выпускают в кинотеатрах IMAX.

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Beatles: Get Back – Концерт на крыше:

Beatles: Get Back – Концерт на крыше
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Beatles: Get Back – Концерт на крыше: Машина времени
За семь часов Джексон разрушает мифы: что фанатские слухи и домысли, что классические образы музыкантов. Он приземляет всех. Делает живыми и помогает понять, что это были за люди на самом деле

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