Название фильма: Beatles: Get Back – Концерт на крыше

Оригинальное название: Beatles: Get Back

О фильме "Beatles: Get Back – Концерт на крыше":

Питер Джексон взял 57 часов битловских документальных съёмок 1969-70 годов, отремастерил их и смонтировал в стиле художественного кино. Получился семичасовой документальный фильм, в котором ливерпульская четвёрка спустя 50 лет предстаёт как живая. Последнюю треть сериала под названием «Концерт на крыше» прокатчики выпускают в кинотеатрах IMAX.