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Название фильма: Кто наш папа, чувак?

Оригинальное название: Father Figures

О фильме "Кто наш папа, чувак?":

Два брата пытаются найти настоящего отца, потому что оказалось, их мать не знает, от кого они вообще.

В ролях: Эд Хелмс, Оуэн Уилсон, Джей Кей Симмонс.

Режиссёрский дебют оператора Лоуренса Шера (все «Мальчишники в Вегасе»).