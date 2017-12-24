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Кто наш папа, чувак? | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 6 | постеры | в ролях
Русский TV-Ролик New :: 24.12.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Кто наш папа, чувак?
Оригинальное название: Father Figures
Прокат в России фильма "Кто наш папа, чувак?": 11 января 2018 года
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О фильме "Кто наш папа, чувак?":
Два брата пытаются найти настоящего отца, потому что оказалось, их мать не знает, от кого они вообще.
В ролях: Эд Хелмс, Оуэн Уилсон, Джей Кей Симмонс.
Режиссёрский дебют оператора Лоуренса Шера (все «Мальчишники в Вегасе»).
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Кто наш папа, чувак?:
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