  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2020 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Няня. Королева проклятых

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Уже по барабану

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 24 сентября 2020
Рецензия

«Няня 2» — трэш ради трэша, снятый травмированным громким провалом, когда-то вызывавшим большие надежды режиссёром Макджи. Обе части — намеренно идиотские переосмысления американских слэшеров, где Макджи занимается ерундой, как на «Ангелах Чарли», но исключительно для озабоченных подростков и с тысячей отсылок к кинематографу своей юности (например, «Рискованному бизнесу» с Томом Крузом).

В первой части сексуальная няня и её друзья-дегенераты из сатанинского культа гонялись за ребёнком, а во второй части ребёнок вырос, но они продолжают за ним гоняться, снова и снова возвращаясь из мёртвых. Раньше Макджи стилистически придерживался классических «Пятницы 13-е», «Хеллоуина» и «Кошмара на улице Вязов», то теперь снимал в одном отчаянном, беспрерывном киноманском бреду, где буквально каждый поступок любого персонажа, каждая реплика или локация — иронично переписанный жанровый штамп.

Причём Макджи не то чтобы очень смешной или тонкий в большинстве случаев. Он шутит на уровне: герой случайно обоссал свою подружку, или он дергал застрявшую в скале Беллу Торн до тех пор, пока у неё не оторвётся голова, а потом защищался её оторванной ногой от топора. На шутки про секс тут безлимит. На отсылки к современной поп-культуре — тоже. Из персонажей не дегенераты только два с половиной человека. Ситуация ровно как с «Очень страшным кино», а потом с «Королевами крика» — на первом заходе было свежо, на втором — натужно и чересчур. То есть, да, циничные жанровые издевательства тоже могут перегибать палку, потому что, как заведовал классик, нельзя изображать полного дебила, и в широком смысле это касается любого искусства.

Зато Макджи аж четыре раза пошутил про второго «Терминатора». Сначала было смешно, но потом звучало как завуалированный крик о помощи. Недавно на волне хайпа по снайдеркату «Лиги справедливости», Макджи тоже вспомнил про своего «Терминатора», и хотя увидеть его оригинальную версию точно нет никаких шансов, теперь кажется, что бедняга не оправится от этой истории никогда.

Няня. Королева проклятых


 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Няня. Королева проклятых
Оригинальное название: Babysitter: Killer Queen
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Независимое кино » Комедии
        ... » Трэш
О фильме "Няня. Королева проклятых":

Макджи продолжает для «Нетфликс» трэш-комедию о подростке, чья сексуальная няня оказалась сатанисткой.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Семейка Крудс: НовосельеНе время умиратьДюнаЛьвицаМуланДоводНовые мутантыБилл и Тед
Недавние громкие новинки:
МуланДоводЛига СправедливостиСпутникМир Дикого западаПлохие парни навсегдаБладшотОчень странные дела

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Комедии":
Няня. Королева проклятых Трейлер
Честный кандидат Русский трейлер
Американский огурчик Интервью
История Дэвида Копперфилда О съёмках
Американский огурчик О съёмках
История Дэвида Копперфилда Отрывок
Мой шпион Лучшие моменты
Американский огурчик Трейлер
Мой шпион О съёмках
Честный кандидат Отрывок
» О съёмках 2
» Финальный трейлер
Французский вестник Русский трейлер
Честный кандидат Британский трейлер
» О съёмках
 
Новые трейлеры:
Няня. Королева проклятых Трейлер
Отыграть назад Русский трейлер
» Трейлер
Сверхновая Трейлер
Огонь Трейлер
Хранители Персонажный ролик
Семейка Крудс: Новоселье Русский трейлер
» Трейлер
Энола Холмс О съёмках
Гипноз Трейлер
Мандалорец Русский трейлер, 2 сезон
Энола Холмс Промо-ролик
Фарго Тизер 2, сезон 4
Честный кандидат Русский трейлер
Падение Русский трейлер
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2020 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2021
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Няня. Королева проклятых:

Няня. Королева проклятых
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 11
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Няня. Королева проклятых: Уже по барабану
В первой части сексуальная няня и её друзья-дегенераты из сатанинского культа гонялись за ребёнком, а во второй части ребёнок вырос, но они продолжают за ним гоняться

Вдали: На Марсе тоже плачут
Главная героиня собирает все свойства прочих экранных женщин-астронавток, кроме профессионализма, умения командовать, пилотировать и чинить корабль

Антебеллум: Назад в прошлое
Как жанровое кино, как триллер, переходящий в хоррор, кино почти идеально, хотя у Джордана Пила получилось бы куда тоньше

Тайны, которые мы храним: Нюрнберг в подвале
Кино напоминает средневековые расследовательские практики, где доказательством дьявольскых козней является то, утонул ли подозреваемый или выплыл

Дьявол всегда здесь: Заблудшие овцы
Глядя на этот набор травмированных людей, иррациональных поступков и предсмертных ироний, можно увидеть в нём коэнообразную чёрную комедию
Ещё рецензии


Кинокадр Новинки кино 2020 фильмы 2020 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2020   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Мулан», рецензия . «Довод», рецензия . «Новые мутанты», отзыв . «Львица», отзыв . «Антебеллум», отзыв . «Дьявол всегда здесь», отзыв . Сериал «Вдали», отзыв . «Няня. Королева проклятых», отзыв . «Вратарь галактики», отзыв . «Тайны, которые мы храним», отзыв . «Гренландия», отзыв . «Выбивая долги», отзыв . «Агент Ева», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2020 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Стрельцов", "Антебеллум", "Довод", "Белка и Стрелка. Карибская тайна", "После. Глава 2", "Мулан", "Заклятье. Дом 32", "Клаустрофобы: Квест в Москве"
Новинки кино 2020: "Честный вор", "На связи", "Чернобыль", "Подольские курсанты", "Душа", "Не время умирать", "Дюна", "Главный герой", "Огонь"

2003-2020 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   