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Няня. Королева проклятых
Рецензия: Уже по барабану
«Няня 2» — трэш ради трэша, снятый травмированным громким провалом, когда-то вызывавшим большие надежды режиссёром Макджи. Обе части — намеренно идиотские переосмысления американских слэшеров, где Макджи занимается ерундой, как на «Ангелах Чарли», но исключительно для озабоченных подростков и с тысячей отсылок к кинематографу своей юности (например, «Рискованному бизнесу» с Томом Крузом).
В первой части сексуальная няня и её друзья-дегенераты из сатанинского культа гонялись за ребёнком, а во второй части ребёнок вырос, но они продолжают за ним гоняться, снова и снова возвращаясь из мёртвых. Раньше Макджи стилистически придерживался классических «Пятницы 13-е», «Хеллоуина» и «Кошмара на улице Вязов», то теперь снимал в одном отчаянном, беспрерывном киноманском бреду, где буквально каждый поступок любого персонажа, каждая реплика или локация — иронично переписанный жанровый штамп.
Причём Макджи не то чтобы очень смешной или тонкий в большинстве случаев. Он шутит на уровне: герой случайно обоссал свою подружку, или он дергал застрявшую в скале Беллу Торн до тех пор, пока у неё не оторвётся голова, а потом защищался её оторванной ногой от топора. На шутки про секс тут безлимит. На отсылки к современной поп-культуре — тоже. Из персонажей не дегенераты только два с половиной человека. Ситуация ровно как с «Очень страшным кино», а потом с «Королевами крика» — на первом заходе было свежо, на втором — натужно и чересчур. То есть, да, циничные жанровые издевательства тоже могут перегибать палку, потому что, как заведовал классик, нельзя изображать полного дебила, и в широком смысле это касается любого искусства.
Зато Макджи аж четыре раза пошутил про второго «Терминатора». Сначала было смешно, но потом звучало как завуалированный крик о помощи. Недавно на волне хайпа по снайдеркату «Лиги справедливости», Макджи тоже вспомнил про своего «Терминатора», и хотя увидеть его оригинальную версию точно нет никаких шансов, теперь кажется, что бедняга не оправится от этой истории никогда.
Название фильма: Няня. Королева проклятых
Оригинальное название: Babysitter: Killer Queen
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О фильме "Няня. Королева проклятых":
Макджи продолжает для «Нетфликс»
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