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Малыш на драйве | Трейлеры

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках 2 New :: 31.05.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Малыш на драйве
Оригинальное название: Baby Driver
Прокат в России фильма "Малыш на драйве": 24 августа 2017 года
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» Голливуд » Криминальные
        ... » Экшн
» Голливуд » Комедии » Грабим
О фильме "Малыш на драйве":

Вундеркинд-водила, работающий на криминального босса, внезапно понимает, что стал частью аферы, обречённой на провал.

В ролях: Энсел Элгорт, Кевин Спейси, Джейми Фокс, Лили Джеймс, Джон Хэмм, Джон Бернталь.

Автор сценария и режиссёр: Эдгар Райт.

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Малыш на драйве:

Малыш на драйве
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 7

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