Телеканал History заказал 10-серийную драму «Синяя книга» по сценарию A+E Studios о засекреченных расследованиях военно-воздушными силами США случаев явлений НЛО...

Кинокомпания DreamWorks Animation объявила о работе над сиквелом анимационной картины «Босс-молокосос» и назначила дату релиза на 26 марта 2021 года...

Розарио Доусон, ранее уже снимавшаяся в кинокомиксах, договаривается об участии в фильме «Люди Икс: Новые мутанты»...