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О фильме "Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители":

Поскольку предыдущий фильм про бабушку лёгкого поведения собрал неплохую кассу, Александр Ревва продолжает позориться в роли афериста с переодеванием. На этот раз будут мстить за пропавшие пенсионные накопления.

В остальных ролях: Глюкоза, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Роман Курцын.