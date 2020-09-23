Рецензия: На Марсе тоже плачут

Роман КОРНЕЕВ , 23 сентября 2020

Околофантастикой про космос с женским лицом нынче никого не удивишь, в частности недавно вышла «Проксима», которая, казалось, достигла максимально возможный градус мелодрамы, и продолжать в этом направлении дальше не получится. Но «Вдали» очень старается. Вместо одной дочи тут доча и муж, вместо одной эмоционально несдержанной гражданки две, а вместо двух суровых мужиков в помощь — целых трое, но зато максимально суицидальных и бессмысленных. Загибайте пальцы: муж ещё до вылета становится инвалидом, доче всю дорогу грозит тот же диагноз, китаянка мгновенно оказывается нетрадиционной ориентации, у русского проблемы со зрением, марионетками и, опять же, дочей, индус-пилот ни разу не выходил в космос, имеет несовместимую с космосом недолеченную хворь и общается с умершим братом, наконец афро-иудео-ботаник просто бесполезен, поскольку умеет только поливать и молиться.

Завершает всё это бинго суицидников собственно главная героиня в исполнении Хиллари Суонк, собирающая все свойства прочих экранных женщин-астронавток, кроме профессионализма, умения командовать, пилотировать, чинить корабль и так далее. Но всё равно командует, пилотирует, чинит, занимается внекорабельной деятельностью и, да, общается с Землёй.

Общению с Землёй тут вообще все заняты исключительно плотно, поскольку им явно скучно. Космос он же не про тяжёлый изнуряющий труд, это про слёзы, вечеринки, пожары, смски, чатики в скайпе, а также странные аварии в космосе, где не работает почти что ничего (на самом деле нет), которые да, вновь не повод для тяжёлого изнутрительного труда (это вам не «Аполлон-13» и даже не «Гравитация»), а повод для очередных чатиков, смсок и слёз.

У нас нет воды? Поплачем! (Для добывания воды в замкнутой консервной банке нужен чайник и змеевик.) Нам надо просверлить дырку в корпусе? Зачем надевать при этом скафандры! (Страшно подумать, что бы они делали, столкнувшись с шальным метеороидом.) Про хитрый план встречать грузовик на встречных курсах вообще не будем. То есть на Земле живут сплошь бесполезные в смысле практических решений эмоционально нестабильные подростки всех возрастов, на Марс летит команда самоубийц, а Китай попутно мечтает всех уморить по прилёте, лишь бы только проштрафившаяся тайконавтка сперва селфяшечку сделала, и обязательно с закрытым забралом. С такими заходами второй сезон переплюнет по объёмам производимого испанского стыда даже «Марсианина», но тот хотя бы был смешной. А вот сцену со сбором космического снега уже мало кто сможет переплюнуть, Слава Полунин отдыхает.