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Агент Ева | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 27.06.20



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Название фильма: Агент Ева
Оригинальное название: Ava
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О фильме "Агент Ева":

Джессика Честейн, Колин Фаррелл, Джон Малкович в женском шпионском триллере.

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Агент Ева:

Агент Ева
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Сила природы: Можно я уже сдохну?
Актёры хорошо играют, но они попали в фильм, из которого не получается ни герметический боевик, ни даже криминальная комедия

Тебе стоило уйти: Она утонула
Усиленно старящийся Кевин Бейкон изображает с Амандой Сейфрид конфликт из финального сезона сериала «Любовники»

7500: Деньги на ветер
Гордону-Левитту стоило слиться с этого проекта, потому что это не то кино, с которым нужно совершать камбэк

Отравления в Солсбери: Побочный ущерб
Им было страшно за своих близких, они не понимали, за что им это всё, они беспокоились о том, сделали ли они всё, чтобы это не повторилось

Ширли: Прислужницы
Кино, которое начиналось как поверхностная фем-драма с элементами триллера, к концу приходит в своих исканиях к весьма мрачным глубинам
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Агент Ева, Ava new
постеров: 1, кадров: 4
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26 июня, пятница

В ожидании варваров, Waiting for the Barbarians new
постеров: 1, кадров: 6
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Гренландия, Greenland new
постеров: 1, кадров: 3
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25 июня, четверг

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24 июня, среда

Неотразимый, Irresistible
» Финальный трейлер
» Отрывок
» О съёмках 2

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