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Название фильма: Искусство самозащиты

Оригинальное название: Art of Self-Defense

О фильме "Искусство самозащиты":

Джесси Айзенберг в драмкоме о том, как после случайного нападения главный герой обращается к сенсею, чтобы тот научил его способам самообороны.