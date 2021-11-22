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Аркейн | Трейлеры
о фильме: кадры: 11 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Финальный трейлер New :: 22.11.21
Название фильма: Аркейн
Оригинальное название: Arcane
Планы выпуска: 2021 год
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О фильме "Аркейн":
На «Нетфликс» вышел мультсериал по мотивам классической мобы «Лига легенд».
Хейли Стейнфелд озвучивает одну из главный героинь — Вай.
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Аркейн:
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