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Антебеллум | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 2 New :: 21.05.20


Все ролики фильма "Антебеллум" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Антебеллум
Оригинальное название: Antebellum
Прокат в России фильма "Антебеллум": 20 августа 2020 года
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О фильме "Антебеллум":

Кирси Клемонс в сложносочинённом афроамериканском триллере от продюсеров «Мы» и «Прочь».

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Антебеллум:

Антебеллум
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 2
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Капоне: Забыл принять таблетки
Фильм снят скучно, хоть и претенциозно, не отвлекая от мысли, насколько ужасный резиновый грим на Томе Харди. Это не кино — это агония

Великая: Вольтерьянство а-ля рюсс
Местный ретрофеминизм густо замешан на псевдорусской игре престолов, в которой нет ни одного полностью плохого или абсолютно положительного персонажа

Голливуд: Раньше было лучше
Кино о гнилой голливудской системе, которая меняется как раз потому, что в разные моменты люди на всех уровнях этой системы решают поступать честно и по совести

Солнечные противоположности: Добрый Морти
Новый сериал выпущен ровно в тот момент, когда оригинальный концепт убит ленью и жадностью и уже практически нет надежды, что станет лучше

Мир Дикого запада: 3 сезон: Люди как роботы
Поначалу сезон про киберпанк смотрится свежо, но потом авторы снова начинают развозить сопли и мутить и без того мутный сюжет
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