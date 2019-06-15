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Энгри бёрдс в кино 2 | Трейлеры
Промо-ролик 2 New :: 15.06.19
Название фильма: Энгри бёрдс в кино 2
Оригинальное название: Angry Birds Movie 2
Прокат в России фильма "Энгри бёрдс в кино 2": 15 августа 2019 года
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О фильме "Энгри бёрдс в кино 2":
Новая полнометражка по мотивам популярной мобильной игры Angry Birds, в которой злые птицы и свиньи объединяются против общего врага.
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