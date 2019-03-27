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Энгри бёрдс в кино 2 | Трейлеры

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Русский трейлер New :: 27.03.19 ссылка на ролик


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Название фильма: Энгри бёрдс в кино 2
Оригинальное название: Angry Birds Movie 2
Прокат в России фильма "Энгри бёрдс в кино 2": 22 августа 2019 года
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» Анимация » Компьютерная
О фильме "Энгри бёрдс в кино 2":

Новая полнометражка по мотивам популярной мобильной игры Angry Birds, в которой злые птицы и свиньи объединяются против общего врага.

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Энгри бёрдс в кино 2:

Энгри бёрдс в кино 2
кадры из фильма: 1
трейлеры: 2

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