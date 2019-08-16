Рецензия: Остров орлов

Роман КОРНЕЕВ , 16 августа 2019

В конце первой полнометражки о «злых птицах» авторы всё-таки сумели вывезти свои потуги куда-то ближе к уровню оригинальной аркады, пусть бы и всё равно уступая самодельным анимашкам «Ровио», так что сама идея «Энгри бёрдс в кино 2» уже не вызывала такого отторжения, как три года назад самый первый трейлер. Ролики второй полнометражки недурственно так нам намекали — будет раскрыта и тема орлов, единственных летающих птиц на этом странном архипелаге, и Ред больше не дуркует, борясь с гневом, да и вообще супергеройскость птиц сильно поутихла, уступив место шуткам, бадди-муви и немножечко мелодраме. То есть всё лучшее, что наскребли тогда, оставили и развили, особенно мелкоту как отдельную сюжетную линию, а всё худшее убрали с глаз долой.

Так птицы стали добрее и смешнее, свиньи добродушнее и смешнее, орлы, хм, многочисленнее и всё так же любят танцевальные баттлы. На своём отдельном ледяном острове, где правит почему-то странная птица непонятного вида, нечто подобное Гринчу, только иной раскраски, зелёные тут всё-таки свиньи. Свиней тоже стало сильно больше, и они, став на сторону бобра, тут же стали куда разнообразнее и типажно, и характерно, и в мотивациях, и вообще они тут самые весёлые ребята. Потому что с птицами, особенно с их модельками, тут по-прежнему беда. Они всё так же ничего общего с оригиналом не имеют, не только внешне но и по ролям. То есть некоторые из персонажей вообще не имеют никакой первоосновы в исходной аркаде, хотя казалось бы, там такой зоопарк на все случаи жизни.

А вот свиньи удивительно приблизились к собственным оригиналам, хотя бы по своей бардачной сути. Птицам же досталось обильное использование рогаток (наконец-то), но в общем и всё. Впрочем, центральный романс выписан хорошо, арка взаимоотношений двух героев развивается не внезапно, приключения им не мешают, а только поддерживают, а мотивация Реда стала нормально прописанной, а потому тоже помогает делу. Плюс вставные номера (включая цельнотянутые из «Тайной жизни домашних животных» гэги) идут в ход, плюс самокритичные шутки про «флэшмобы из девяностых», плюс гэги с кубиками (пять штук). В общем, и главзлодейка ок, и собачка ок, и тюленик ок, и вообще всё ок. Кроме задолбавшего мима.

Но тут внезапно выясняется, что на дворе 2019 и никто уже толком не помнит, кто такие эти «энгри бёрдс», а запрос этот за вычетом двух временных всплесков на фильмы, упал со времени своего пика в 20 раз. Эпоха ушла, мобилы стали мощными, народ играет в рпг-сессионки с автобоем и прочие китайские гриндилки. Неудивительно, что вторая часть на старте собрала вдвое меньше, чем три года назад. Хотя кино в результате действительно смешное и милое. Но поздно, этот поезд уже ушёл. Пожелаем птицам и свиньям благополучно доживать свой век в одиночестве.