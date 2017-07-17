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Ужас Амитивилля: Пробуждение | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 17.07.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Ужас Амитивилля: Пробуждение
Оригинальное название: Amityville: The Awakening
Прокат в России фильма "Ужас Амитивилля: Пробуждение": 20 июля 2017 года
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» Голливуд » Ужасы и мистика
О фильме "Ужас Амитивилля: Пробуждение":

Мать-одиночка вместе с тремя детьми селится в доме с призраками, не зная о его кровавой истории.

В ролях: Белла Торн, Кэмерон Монахан. Продюсеры: Боб Вайнштейн и Харви Вайнштейн.

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Ужас Амитивилля: Пробуждение:

Ужас Амитивилля: Пробуждение
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 15
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

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