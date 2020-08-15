  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2020 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Американский огурчик

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Дежурная сатира

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 15 августа 2020
Рецензия

«Американский огурчик» во всех смыслах скромнее, чем кажется, и чем это нужно. Сет Роген — лицо фильма, но важнее его — написавший сценарий Саймон Рич, он же сценарист SNL и «Чудотворцев». Несмотря на стёбное вступление, снятое на винтажную линзу в квадратном формате, это именно телевизионный сатирический балаган, который Рич делает всю свою карьеру.

У Рогена две роли — польского еврея, который почему-то говорит по-немецки, и который эмигрирует за лучшей жизнью в Штаты в начале ХХ века, и его правнука, одинокого фрилансера-программиста, который 5 лет назад разрабатывает приложение, которое определяет, насколько этичен продукт, который вы собираетесь купить в магазине. Прадед консервируется случайным попаданием в бочку с огурцами и просыпается в наше время, встречает тут внука, ссорится с ним и начинает с ним воевать, доказывая ноющему миллениалу, что может разбогатеть и прославиться, не имея ничего и даже не понимая, как живут люди спустя сто лет. И у него это получается. Он находит огурцы, соль и банки на помойке, консервирует их под дождём в городском парке и продаёт на улице как модный натуральный продукт без добавок.

Идейно тут много прекрасного: и карикатура на миллениалов в целом, и сатира на обезумевшую американскую политкорректность и её лицемерность, и просто хороший мотивирующий мессидж, что добиться успеха можно в каких угодно обстоятельствах, лишь бы хватило упорства.

Но смотреть это как кино иногда сложно, а чаще всего — скучно. У Рича простейшая, неровная драматургия, от диалогов до конфликтов. Она не даёт фильму выбора, кроме как быть театрально-телевизионной постановкой. Для SNL это отличный формат, потому что там простое скетч-шоу, и для «Чудотворцев» оно подходит, потому что фактически это тоже скетч-шоу, но с постоянными персонажами и без ведущих. А вот «Американский огурчик» хочет быть кинематографом. Но не может — получается просто контент для HBO Max. Обаятельный, но необязательный эксклюзив.

Американский огурчик


 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Американский огурчик
Оригинальное название: American Pickle
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Голливуд » Комедии » Комедии положений
О фильме "Американский огурчик":

Сет Роген в двух главных ролях этнической комедии об эмигранте столетней давности, который вернулся к жизни 100 лет спустя в наши дни и познакомился со своим потомком.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Новые мутантыАгент ЕваПроект ПауэрНеистовыйВратарь галактикиСпутникДушаЧернобыль
Недавние громкие новинки:
СпутникЛига СправедливостиМир Дикого западаПлохие парни навсегдаБладшотОчень странные делаДжентльменыЛучше звоните Солу

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Комедии":
Американский огурчик О съёмках
История Дэвида Копперфилда Отрывок
Мой шпион Лучшие моменты
Американский огурчик Трейлер
Мой шпион О съёмках
Честный кандидат Отрывок
» О съёмках 2
» Финальный трейлер
Французский вестник Русский трейлер
Честный кандидат Британский трейлер
» О съёмках
Безупречный О съёмках 2
Оленья кожа Трейлер
Безупречный О съёмках
» Отрывок 3
 
Новые трейлеры:
Скуби-Ду! Дублированный отрывок
Американский огурчик О съёмках
Билл и Тед Музыкальный ролик
Мой создатель Дублированное онлайн-интервью
Дьявол всегда здесь Трейлер
Мулан Музыкальный ролик
Страна Лавкрафта О съёмках
Тёмные начала Русский трейлер, сезон 2
Капоне. Лицо со шрамом Русский трейлер
Антебеллум Русский финальный трейлер
Кто не спрятался Трейлер
Билл и Тед Русский финальный трейлер
Северный ветер Тизер-трейлер
Вдали Русский трейлер
» Трейлер
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2020 август сентябрь октябрь ноябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Американский огурчик:

Американский огурчик
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 10
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Американский огурчик: Дежурная сатира
Простейшая, неровная драматургия, от диалогов до конфликтов. Она не даёт фильму выбора, кроме как быть театрально-телевизионной постановкой

Кто не спрятался: Нервное
У Франко и Свонберга получилось грамотное, аккуратное, красивое кино, если смотреть на него вне жанра

Мой создатель: Отец робота
Пока картинка повторяет сто раз показанное, герои вместо того, чтобы бытовой драмой давить на жалость, вызывают только раздражение

Академия «Амбрелла»: Сезон 2: Они убили Кеннеди
Герои стали менее самовлюблёнными, а сам сериал большую часть времени удачно лавирует между жанрами, но делает это достаточно бесцельно

Неистовый: Их жизни не важны
Героиня реально жалкая. Все её проблемы — не от хмыря на дороге, а от банальной неспособности делать своё дело, не перекладывая проблемы на других
Ещё рецензии

Обновления

15 августа, суббота
Трейлеры, кадры, постеры:

Скуби-Ду!, Scoob!
» Дублированный отрывок

Американский огурчик, American Pickle
постеров: 1, кадров: +8
» О съёмках

Билл и Тед, Bill and Ted Face the Music
» Русский финальный трейлер
» Музыкальный ролик

Мой создатель, Archive
» Дублированное онлайн-интервью

14 августа, пятница

Дьявол всегда здесь, Devil All the Time new
постеров: 1, кадров: 4
» Трейлер

Мулан, Mulan
» Музыкальный ролик

Капоне. Лицо со шрамом, Capone
» Русский трейлер

Страна Лавкрафта, Lovecraft Country
» О съёмках

Тёмные начала, His Dark Materials
» Русский трейлер, сезон 2

13 августа, четверг

Кто не спрятался, Rental new
постеров: 4, кадров: 6
» Трейлер

12 августа, среда

Северный ветер new
постеров: 1, кадров: 1
» Тизер-трейлер

Вдали, Away new
постеров: 1, кадров: 8
» Русский трейлер
» Трейлер

11 августа, вторник

Удивительная миссис Мэй, Children Act
» Русская онлайн-конференция

Зависнуть в Палм-Спрингс, Palm Springs
» Русский онлайн-трейлер

10 августа, понедельник

Гренландия, Greenland

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2020 фильмы 2020 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2020   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Неистовый», отзыв . «Академия "Амбрелла"», 2 сезон, отзыв . «Американский огурчик», отзыв . «Мой создатель», отзыв . «Кто не спрятался», отзыв . «Опасный элемент», отзыв . «Думай, как собака», отзыв . «Зависнуть в Палм-Спрингс», отзыв . «Бесшумный», отзыв . «Мой шпион», отзыв . «Форпост», отзыв . «Грейхаунд», отзыв . Сериал «Сквозь снег», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2020 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Красотка в ударе", "Неистовый", "Думай, как собака", "Мой создатель", "Форпост", "Начало", "Киллер по вызову", "Побег из Претории"
Новинки кино 2020: "Агент Ева", "Гренландия", "Билл и Тед", "Вратарь галактики", "Довод", "Львица", "Мулан", "Новые мутанты", "Kingsman: Начало"

2003-2020 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   