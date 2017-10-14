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Сделано в Америке

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Рецензия: Сделано в Америке: эта жизнь была жадной

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 14 октября 2017
Рецензия
Сделано в Америке

«Эта жизнь была жадной, и я для неё годился», — писал Хантер Томпсон в «Ромовом дневнике». Фраза отлично описывает «Сделано в Америке» и конкретно Барри Стила, который 80-х одновременно работал на медельинский картель и правительство США, пока его случайно не раскрыли американские журналисты и его не пристрелил киллер Пабло Эскобара.

Для Лимана это второй фильм про ЦРУ, политику и несправедливый бардак, который происходит с их подачи. Только “Fair Game” была серой дубово-серьёзной драмой, а «Сделано в Америке» — кино невероятно жизнерадостное, авантюрное и яркое. Том Круз улыбается всегда и до самого печального конца. Лиман честно называется картину «увлекательной ложью, основанной на реальных фактах». Настоящий Барри совсем не похож на Круза и официально был информатором лишь Отдела по борьбе с наркотиками, без всякого ЦРУ, про которое речь в кино.

Авторы пользуются тем, что всей правды никто никогда не узнает, и выводят историю на уровень выше. Стил становится ключевой фигурой в рейгановской компании в Центральной Америке, завершившейся скандалом Иран-контрас. Причём становится чисто случайно — он был талантливым пилотом, и всегда был рад помочь (особенно за деньги). Пока ЦРУ тщетно пыталось совершить революцию чужими руками, снабжая Контрас контрабандным оружием через Стила, тот случайно стал большим другом буквально всех — от Эскобара до местных коррумпированных генералов, а также объектом наблюдения всех прочих американских правоохранительных органов и обладателем сотни мешком с деньгами.

Хорошее и плохое, критика и трагедия — всё проходит через призму иронии и непрошибаемого оптимизма, делая кино одновременно едким и добродушным. Не будь Круз таким приятным и смешным «своим парнем», это всё тянуло бы на «Волка с Уолл-стрит», но в результате ближе к «Парням со стволами» и «Безумному спецназу». Почти «арчеровская» сатира выдана под прикольное, безумное приключение, которое не преуменьшает масштабы идиотизма, фаталистичности и драмы, но при этом доставляет фан. В буквальном смысле красочное кино про то, что нет чёрного и белого, своих и чужих, бери от жизни всё и радуйся ей каждый день, даже если тебе уже вынесли смертный приговор. В этом виден чисто американский беспредельный оптимизм, что даёт второй смысл названию, но возможно, что этому как раз стоит поучиться.

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Название фильма: Сделано в Америке
Оригинальное название: American Made
Прокат в России фильма "Сделано в Америке": 12 октября 2017 года
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» Голливуд » Криминальные
» Голливуд » Комедии » Для взрослых
О фильме "Сделано в Америке":

ЦРУ вербует пилота для работы с наркокартелями.

В главной роли: Том Круз.

Режиссёр: Даг Лиман.

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Сделано в Америке:

Сделано в Америке
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 8
трейлеры: 3

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