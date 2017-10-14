|
Сделано в Америке
о фильме: рецензия | кадры: 8 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Сделано в Америке: эта жизнь была жадной
«Эта жизнь была жадной, и я для неё годился», — писал Хантер Томпсон в «Ромовом дневнике». Фраза отлично описывает «Сделано в Америке» и конкретно Барри Стила, который 80-х одновременно работал на медельинский картель и правительство США, пока его случайно не раскрыли американские журналисты и его не пристрелил киллер Пабло Эскобара.
Для Лимана это второй фильм про ЦРУ, политику и несправедливый бардак, который происходит с их подачи. Только “Fair Game” была серой дубово-серьёзной драмой, а «Сделано в Америке» — кино невероятно жизнерадостное, авантюрное и яркое. Том Круз улыбается всегда и до самого печального конца. Лиман честно называется картину «увлекательной ложью, основанной на реальных фактах». Настоящий Барри совсем не похож на Круза и официально был информатором лишь Отдела по борьбе с наркотиками, без всякого ЦРУ, про которое речь в кино.
Авторы пользуются тем, что всей правды никто никогда не узнает, и выводят историю на уровень выше. Стил становится ключевой фигурой в рейгановской компании в Центральной Америке, завершившейся скандалом Иран-контрас. Причём становится чисто случайно — он был талантливым пилотом, и всегда был рад помочь (особенно за деньги). Пока ЦРУ тщетно пыталось совершить революцию чужими руками, снабжая Контрас контрабандным оружием через Стила, тот случайно стал большим другом буквально всех — от Эскобара до местных коррумпированных генералов, а также объектом наблюдения всех прочих американских правоохранительных органов и обладателем сотни мешком с деньгами.
Хорошее и плохое, критика и трагедия — всё проходит через призму иронии и непрошибаемого оптимизма, делая кино одновременно едким и добродушным. Не будь Круз таким приятным и смешным «своим парнем», это всё тянуло бы на «Волка с Уолл-стрит», но в результате ближе к «Парням со стволами» и «Безумному спецназу». Почти «арчеровская» сатира выдана под прикольное, безумное приключение, которое не преуменьшает масштабы идиотизма, фаталистичности и драмы, но при этом доставляет фан. В буквальном смысле красочное кино про то, что нет чёрного и белого, своих и чужих, бери от жизни всё и радуйся ей каждый день, даже если тебе уже вынесли смертный приговор. В этом виден чисто американский беспредельный оптимизм, что даёт второй смысл названию, но возможно, что этому как раз стоит поучиться.
Название фильма: Сделано в Америке
Оригинальное название: American Made
Прокат в России фильма "Сделано в Америке": 12 октября 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Голливуд » Криминальные
» Голливуд » Комедии » Для взрослых
О фильме "Сделано в Америке":
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Сделано в Америке:
Макото Синкай: 5 песен
Салют-7: Время вторых
О пользе мерцательной аритмии
Бегущий по лезвию 2049: Все электроангелы попадают в рай
Игра Джеральда: Синие таблеточки
» TV-ролик
Жанр: послезавтра
Прокат в России: 19 октября 2017 года
» Отрывок
13 октября, пятница
На фоне неприятностей, связанных с волной вайнштейнофобии творческий тандем Бена Аффлека и Мэтта Дэймона не унывает и продолжает бомбардировать общественность своими...
Тор 3: Рагнарёк, Thor: Ragnarok
Прокат в России: 2 ноября 2017 года
» Трейлер
Лига Справедливости, Justice League
Прокат в России: 16 ноября 2017 года
» TV-ролик
» Тизер
12 октября, четверг
Скандал вокруг сексуального харрасмента со стороны Харви Вайнштейна не только не утихает, но продолжает разгораться с каждым днём...
Кто не в курсе, за океаном кризис. Голливуд уже третий сезон подряд не выпускает ничего стоящего...
Есть такой фильм «Сделано в Америке». Режиссёр Даг Лиман, в главной роли Том Круз. За океаном стартовал скромно...
|
|
|
|
|
«Бегущий по лезвию 2049», рецензия «Салют-7», рецензия Макото Синкай: «Твоё имя» и другие. обзор «Кингсмен 2», рецензия Comic Con Russia 2017, косплей, фото «Лего Ниндзяго», рецензия «Рик и Морти», 3 сезон, отзыв «Наёмник», отзыв «Оно», рецензия Заложники, отзыв «Игра Джеральда», отзыв Обсуждение кино в соцсетях, лонгрид