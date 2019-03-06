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Американские боги | Трейлеры

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Русский трейлер, 2 сезон New :: 06.03.19 ссылка на ролик

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Название сериала: Американские боги
Оригинальное название: American Gods
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» Голливуд » Экранизации
» Сериалы » Триллеры
        ... » Фэнтэзи
О сериале "Американские боги":

Экранизация знаменитого романа Нила Геймана, рассказывающая о скрытой стороне Америке, куда в поисках лучшей жизни перебрались разные старые и новые и боги.

Среди актёров: Джиллиан Андерсон, Эмили Браунинг, Питер Стормаре, Йен Макшейн.

Среди режиссёров: Винченцо Натали, Дэвид Слэйд.

Создатель сериала: Брайан Фуллер («Ганнибал»).

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Американские боги:

Американские боги
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 39
трейлеры: 7

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