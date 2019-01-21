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Американские боги | Трейлеры
Трейлер, 2 сезон New :: 21.01.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Американские боги
Оригинальное название: American Gods
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О сериале "Американские боги":
Экранизация знаменитого романа Нила Геймана, рассказывающая о скрытой стороне Америке, куда в поисках лучшей жизни перебрались разные старые и новые и боги.
Среди актёров: Джиллиан Андерсон, Эмили Браунинг, Питер Стормаре, Йен Макшейн.
Среди режиссёров: Винченцо Натали, Дэвид Слэйд.
Создатель сериала: Брайан Фуллер («Ганнибал»).
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