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Название сериала: Американские боги

Оригинальное название: American Gods

О сериале "Американские боги":

Экранизация знаменитого романа Нила Геймана, рассказывающая о скрытой стороне Америке, куда в поисках лучшей жизни перебрались разные старые и новые и боги.

Среди актёров: Джиллиан Андерсон, Эмили Браунинг, Питер Стормаре, Йен Макшейн.

Среди режиссёров: Винченцо Натали, Дэвид Слэйд.

Создатель сериала: Брайан Фуллер («Ганнибал»).