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Наёмник, Американский убийца / Американский убийца | Трейлеры
О съёмках 3 New :: 16.09.17 ссылка на ролик
С русскими титрами
Размещение: YouTube
Название фильма: Наёмник
Оригинальное название: American Assassin
Прокат в России фильма "Наёмник": 28 сентября 2017 года
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О фильме "Наёмник":
Молодой человек после смерти любимой девушки становится контр-террористом.
В ролях: Дилан О'Брайен, Майкл Китон, Тэйлор Китш.
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