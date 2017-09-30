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Comic Con Russia 2017: фоторепортаж

Наёмник

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Дикие гуси

Роман КОРНЕЕВ, 30 сентября 2017
Рецензия

Ждать в наше время от проходного боевика чего-то путного глупо, но иные фильмы вроде бы делают всё, чтобы хотя бы стать нормальным жанровым кино, не блещущим и каким-то лет на 10 запоздалым, но всё-таки крепким середнячком, а потом смело спускают всё это в унитаз. «Наёмник» — ровно такой. Сначала он долго и смачно запрягает, разыгрывая нам триллер про одинокого наглухо убитого народного мстителя, который после крайне неудачной поездки на Ибицу сам, на чистом адреналине, становится таким Джейсоном Борном, успешно пробираясь в тыл к запрещённым организациям, и это всё хоть и достаточно голословно, чо это он так вдруг за полтора года окрутел, и мусульманские религиозные тексты изучил, и язык, и внедрение, и боевые навыки, но в целом на психофизике главгероя всё это вполне себе держится и выглядит вполне пристойно.

Но потом начинается собственно сюжет про ЦРУ и прочую вербовку, после чего внезапно выясняется, что перед нами не сходящий с ума от ненависти и потому железобетонный боец, а обычный истеричный баран, рядом с которым герои Ладлама плачут от смеха. Ему помогает и персонаж Китона, вся боевая подготовка которого больше походит на эпизод из второго сезона «Проповедника», разве что там было смешно, а тут — ни разу.

Наёмник

Ко всему, сбрив бороду, главгерой оказывается так жалок чисто типажно, что вся его дальнейшая истерика и тщательно обоснованное непослушание становятся больше похожи на какой-то дурной сериал, а не полный метр, на который люди должны ходить за деньги. Вся эта беготня и бесконечные взломанные прибамбасы — это даже не очередная «Родина», там хотя бы мало-мальская политика мелькает и выпученные глаза Кэри Мэтисон вывозят, а тут ничего подобного нет, плюс главгад — внезапно типажный клон главгероя, так что пучить глаза приходится уже зрителю, недобрым словом поминая директора по кастингу. Эта рандомная борнообразная беготня по городам и весям всё больше выглядит погоней кошки за собственным хвостом.

Когда же пресловутую бомбу всё-таки собирают и «настраивают» (что бы это ни значило, но для этого нужен какой-нибудь «физик»), то единственным действительно прикольным развлечением на экране оказывается смешная пытка Китона, после которой, увы, нам предстоит ещё полчаса мучений вокруг бомбы, которая «может сдетонировать». Этот дебилизм повторяют раза четыре, так что под конец выходит даже смешно, хотя цитату из «Правдивой лжи» можно было сделать и пободрее. Фильму, на минуточку, 23 года уже, и он уже тогда был пародией. То есть если на трейлере мы отставали от времени на 10 лет, то в финале откатились куда-то в 80-е. Как говорится, Марти Макфлай лютует.



 
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Название фильма: Наёмник
Оригинальное название: American Assassin
Прокат в России фильма "Наёмник": 28 сентября 2017 года
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» Голливуд » Криминальные
        ... » Экранизации
О фильме "Наёмник":

Молодой человек после смерти любимой девушки становится контр-террористом.

В ролях: Дилан О'Брайен, Майкл Китон, Тэйлор Китш.

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Наёмник:

Наёмник
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 7
трейлеры: 10

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Наёмник: Дикие гуси
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