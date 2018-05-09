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Американские животные | Трейлеры

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 2 New :: 09.05.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Американские животные
Оригинальное название: American Animals
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» Независимое кино » Криминальное
О фильме "Американские животные":

Документалист Барт Лэйтон снял свой игровой режиссёрский дебют об одном из самых наглых ограблений в американской истории.

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Американские животные:

Американские животные
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Мстители: Война бесконечности: Он Танос и он бородат

Красиво завёрнуто, плотно сшито, аккуратно переложено не чрезмерным на этот раз юмором и приправлено колоритными эпизодами, среди которых лучший, конечно, Питер Динклейдж в своей самой крупной, хотя бы и чисто геометрически, роли

Собибор: Деды страдали
Хабенский ставит кино как пьесу: те же приёмы, те же паузы и темп, то же чтение текста, которое больше в зал

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Русские тут общаются на хорошем разговорном русском, они различают ФСБ и ГРУ, и вообще не хуже президента Петрова из «Карточного домика»

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Главный апрельский релиз был искусственно передвинут минкультом на 3 мая, перегрев и без того жаркий месяц
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