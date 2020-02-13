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Изменённый углерод | Трейлеры
о сериале: трейлеры: 8 | постеры | в ролях
Рекап New :: 13.02.20
Название сериала: Изменённый углерод
Оригинальное название: Altered Carbon
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О сериале "Изменённый углерод":
Фантастический сериал Netflix о расследовании убийства в киберпанковском мире, где личность больше не привязана к телу и может менять носителя.
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