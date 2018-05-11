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Алекс Стрейнджлав | Трейлеры
Трейлер New :: 11.05.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Алекс Стрейнджлав
Оригинальное название: Alex Strangelove
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О фильме "Алекс Стрейнджлав":
Комедия «Нетфликс» про то, как старшеклассник планирует преодолеть последний подростковый рубеж, потеряв девственность, но у него внезапно появляется друг-гей, и это всё усложняет.
Продюсер: Бен Стиллер.
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