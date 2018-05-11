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Название фильма: Алекс Стрейнджлав

Оригинальное название: Alex Strangelove

О фильме "Алекс Стрейнджлав":

Комедия «Нетфликс» про то, как старшеклассник планирует преодолеть последний подростковый рубеж, потеряв девственность, но у него внезапно появляется друг-гей, и это всё усложняет.

Продюсер: Бен Стиллер.