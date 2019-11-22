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Аэронавты | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 5 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 22.11.19
Название фильма: Аэронавты
Оригинальное название: Aeronauts
Прокат в России фильма "Аэронавты": 5 декабря 2019 года
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О фильме "Аэронавты":
Основанная на реальных событиях история девушки-аэронавта и учёного-метеоролога, отправившихся в опасное путешествие на воздушном шаре ради научных открытий.
Режиссёр: Том Харпер.
В ролях: Фелисити Джонс, Эдди Редмейн.
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