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Во власти стихии, Дрейф / Дрейф | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер New :: 15.03.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Во власти стихии
Оригинальное название: Adrift
Прокат в России фильма "Во власти стихии": 28 июня 2018 года
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О фильме "Во власти стихии":
Основанная на реальных событиях мелодрама о романтическом путешествии на яхте, закончившемся столконовением с одним из самых разрушительных ураганов в истории. В ролях: Шейлин Вудли, Сэм Клафлин.
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