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Семейка Аддамс: Горящий тур | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 2 New :: 07.09.21


Все ролики фильма "Семейка Аддамс: Горящий тур" (3, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Семейка Аддамс: Горящий тур
Оригинальное название: Addams Family 2
Прокат в России фильма "Семейка Аддамс: Горящий тур": 7 октября 2021 года
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О фильме "Семейка Аддамс: Горящий тур":

Новая серия анимационной «Семейки Аддамс» 2019 года. Семейка на этот раз отправляется в семейную поездку.

Роли озвучили: Шарлиз Терон, Хлоя Моретц, Оскар Айзек.

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Семейка Аддамс: Горящий тур:

Семейка Аддамс: Горящий тур
постеры фильма: 11
кадры из фильма: 1
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

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Соединять триллер и современное искусство пробуют давно, но получается как-то всегда сомнительно

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Аннетт: Последняя гастроль
В какой-то момент начинается настоящая, лютая, патентованная хтонь, которую редко встретишь даже и в жаровом кино

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