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Семейка Аддамс: Горящий тур | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 3 | постеры: 11 | в ролях
Трейлер 2 New :: 07.09.21
Название фильма: Семейка Аддамс: Горящий тур
Оригинальное название: Addams Family 2
Прокат в России фильма "Семейка Аддамс: Горящий тур": 7 октября 2021 года
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О фильме "Семейка Аддамс: Горящий тур":
Новая серия анимационной «Семейки Аддамс» 2019 года. Семейка на этот раз отправляется в семейную поездку.
Роли озвучили: Шарлиз Терон, Хлоя Моретц, Оскар Айзек.
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