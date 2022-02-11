Название фильма: Проект Адам

Оригинальное название: Adam Project

О фильме "Проект Адам":

Нетфликс представляет следующий совместный проект Шона Леви и Райана Рейнольдса, на этот раз он о перемещениях во времени.

В остальных ролях: Зои Салдана, Дженнифер Гарнер, Кэтрин Кинер, Марк Руффало.