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Проект Адам | Трейлеры
о фильме: кадры: 8 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Тизер New :: 11.02.22
Название фильма: Проект Адам
Оригинальное название: Adam Project
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» Голливуд » Фантастика
О фильме "Проект Адам":
Нетфликс представляет следующий совместный проект Шона Леви и Райана Рейнольдса, на этот раз он о перемещениях во времени.
В остальных ролях: Зои Салдана, Дженнифер Гарнер, Кэтрин Кинер, Марк Руффало.
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