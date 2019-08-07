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Эбигейл | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 4 | постеры: 2 | в ролях
TV-ролик New :: 07.08.19
Прокат в России фильма "Эбигейл": 22 августа 2019 года
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О фильме "Эбигейл":
Стимпанк-фэнтэзи от авторов «Танцев насмерть» (да-да, тот самый «Киноданз», который наехал на Бэд Комидиана).
В ролях: Тинатин Далакишвили, Риналь Мухаметов, Артём Ткаченко, Равшана Куркова, Ксения Кутепова, Никита Тарасов.
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