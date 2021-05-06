Рецензия: Ни шагу назад

Роман КОРНЕЕВ , 6 мая 2021

Возникновение в Юго-Восточной Азии отдельного от всего остального мира (читай — голливудского) кинопроката началось не сегодня, и вообще задолго до всякого ковида. Если хотите, мы успешно пережили примерно тот же период, в котором отдельные наши отечественные блокбастеры становились и рекордсменами, и локомотивами кинопроката, за тем лишь исключением, что они никогда не составляли основу валовых сборов, в то время как закрытый китайский (и открытый, но тоже весьма самобытный корейский и японский) прокат во многом жил своей собственной жизнью, о которой мы мало что знали, да и не особо интересовались. Как и в нашем случае, китайские блокбастеры почти не известны за пределами родного проката, но, в отличие от нас, они у себя собирают так много, что даже в доковидную эпоху лишь немногие североамериканские тяжеловесы оказываются способными с ними тягаться. Один из таких китайских уберблокбастеров — военная драма «Восемь сотен», основанная на реальных событиях (пресловутый склад так и стоит с тех пор со следами от пуль и снарядов), в каком-то смысле это их китайская «Брестская крепость» и их китайские «300 спартанцев», так что уровень пафоса и превозмогания в кадре вполне соответствует полумиллиардным сборам.

И в этом смысле к нам в прокат попал вполне себе китайский ответ нашему «Сталинграду» (они похожи стилистически), который у них показывали, но особых денег он там не собрал. А тут, на патриотической волне, после пост-ковидного открытия кинотеатров в сентябре прошлого года, да на фоне абсолютного мирового кинопрокатного голода, успех был практически гарантирован. И в этом смысле Поднебесная ещё находится на том этапе развития своего внутреннего рынка, когда победительная патетика ещё работает, но лидерами уже становятся совсем другие фильмы — чисто жанровые новогодние релизы вроде «Блуждающей Земли», «Привет, мам!», «Детектива из Чайна-тауна» или «Войны волков».

Впрочем, победительная патетика победительной патетикой, но несмотря на весь патриотизм по небывалой для рафинированного Китая степени кровавости прошлогодний хит легко побеждает «Спасение рядового Райана», а по степени вычурности, скажем так, изобразительных средств, фильм легко уделает любую из двух новых частей «Утомлённых солнцем» — тут вам и мышка-норушка в кадре, и лошадь, как у «Спилберга», и сложносочинённые окопные сцены, даром что не снятые одним кадром, как в «1917».

При этом китайские сценаристы не стесняются заниматься украшательством в угоду исторической правде о войне (которую у нас по понятным соображениям используют как последний аргумент в любом споре). Театр теней на передовой? Почему нет? 10 погибших и 21 раненый при реальной обороне склада заменены на гекатомбы сложивших голову бойцов, включая массовые самоубийственные прыжки в окно в обнимку со связками гранат? Да как же можно иначе! Тем более что цветущий тот берег и цифры 400-800 (в фильме это расхождение тоже объясняется) это вполне себе документальные моменты. Но в целом, китайцы сняли своеобразный кровавый и осовремененный вариант традиционного жанра героического фэнтэзи «уся», а потом один кадр из него взяли и вставили в окончательный монтаж. Можем ли мы снимать такое же? Можем, и делали это раньше. Способно ли у нас подобное кино собирать такие деньги (даже с учётом десятикратно меньшего рынка)? Уже давно нет, мы слишком разочарованы, нас слишком перекормили. Осталось дождаться, когда перекормят китайских нео-хипстеров.