|
Восемь сотен
о фильме: рецензия | кадры: 3 | трейлеры | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Ни шагу назад
Возникновение в Юго-Восточной Азии отдельного от всего остального мира (читай — голливудского) кинопроката началось не сегодня, и вообще задолго до всякого ковида. Если хотите, мы успешно пережили примерно тот же период, в котором отдельные наши отечественные блокбастеры становились и рекордсменами, и локомотивами кинопроката, за тем лишь исключением, что они никогда не составляли основу валовых сборов, в то время как закрытый китайский (и открытый, но тоже весьма самобытный корейский и японский) прокат во многом жил своей собственной жизнью, о которой мы мало что знали, да и не особо интересовались. Как и в нашем случае, китайские блокбастеры почти не известны за пределами родного проката, но, в отличие от нас, они у себя собирают так много, что даже в доковидную эпоху лишь немногие североамериканские тяжеловесы оказываются способными с ними тягаться. Один из таких китайских уберблокбастеров — военная драма «Восемь сотен», основанная на реальных событиях (пресловутый склад так и стоит с тех пор со следами от пуль и снарядов), в каком-то смысле это их китайская «Брестская крепость» и их китайские «300 спартанцев», так что уровень пафоса и превозмогания в кадре вполне соответствует полумиллиардным сборам.
И в этом смысле к нам в прокат попал вполне себе китайский ответ нашему «Сталинграду» (они похожи стилистически), который у них показывали, но особых денег он там не собрал. А тут, на патриотической волне, после пост-ковидного открытия кинотеатров в сентябре прошлого года, да на фоне абсолютного мирового кинопрокатного голода, успех был практически гарантирован. И в этом смысле Поднебесная ещё находится на том этапе развития своего внутреннего рынка, когда победительная патетика ещё работает, но лидерами уже становятся совсем другие фильмы — чисто жанровые новогодние релизы вроде «Блуждающей Земли», «Привет, мам!», «Детектива из Чайна-тауна» или «Войны волков».
Впрочем, победительная патетика победительной патетикой, но несмотря на весь патриотизм по небывалой для рафинированного Китая степени кровавости прошлогодний хит легко побеждает «Спасение рядового Райана», а по степени вычурности, скажем так, изобразительных средств, фильм легко уделает любую из двух новых частей «Утомлённых солнцем» — тут вам и мышка-норушка в кадре, и лошадь, как у «Спилберга», и сложносочинённые окопные сцены, даром что не снятые одним кадром, как в «1917».
При этом китайские сценаристы не стесняются заниматься украшательством в угоду исторической правде о войне (которую у нас по понятным соображениям используют как последний аргумент в любом споре). Театр теней на передовой? Почему нет? 10 погибших и 21 раненый при реальной обороне склада заменены на гекатомбы сложивших голову бойцов, включая массовые самоубийственные прыжки в окно в обнимку со связками гранат? Да как же можно иначе! Тем более что цветущий тот берег и цифры 400-800 (в фильме это расхождение тоже объясняется) это вполне себе документальные моменты. Но в целом, китайцы сняли своеобразный кровавый и осовремененный вариант традиционного жанра героического фэнтэзи «уся», а потом один кадр из него взяли и вставили в окончательный монтаж. Можем ли мы снимать такое же? Можем, и делали это раньше. Способно ли у нас подобное кино собирать такие деньги (даже с учётом десятикратно меньшего рынка)? Уже давно нет, мы слишком разочарованы, нас слишком перекормили. Осталось дождаться, когда перекормят китайских нео-хипстеров.
Название фильма: Восемь сотен
Оригинальное название: Eight Hundred
Прокат в России фильма "Восемь сотен": 6 мая 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
О фильме "Восемь сотен":
Китайская военная драма описывает многодневную оборону в 1937 году китайскими войсками (солдат было 400, но врагу соврали, что 800) от японцев склада, расположенного в Шанхае на том берегу международной территории, защищённой от нападения нейтралитетом европейских государств. Приукрашенная кровавая патриотически поданная история собрала в китайском прокате $450 млн.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Восемь сотен:
Восемь сотен: Ни шагу назад
Девятаев: Угнать за 180 секунд
Сопротивление: Помним, скорбим
Гнев человеческий: Печень, лёгкие, селезёнка, сердце
Галерея: Оскар-2021, фоторепортаж церемонии
5 мая, среда
4 мая, вторник
3 мая, понедельник
С упорством, достойным иного пременения, отечественный Минкульт продолжает подсовывать на майские очередную патриотическую нетленку...
|
|
|
|
|
«Оскар 2021», фото + подкаст «Гнев человеческий», рецензия «Отец», отзыв «Девятаев», отзыв «Чернобыль», подкаст «Ради всего человечества 2», отзыв «Мортал комбат», отзыв «Сопротивление», отзыв «Майор Гром», подкаст «Игрушка для взрослых», отзыв «Восемь сотен», отзыв «Иуда и чёрный мессия», отзыв «Поколение Вояджер», отзыв