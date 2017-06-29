Рецензия: Без воздуха

Никита КОМАРОВ , 29 июня 2017

Спустя год после «Отмели» появляется ещё один триллер про акул, неумело претендующий на серьёзность и одновременно отбрасывающий её всякий раз, когда она оказывается неудобной. «Синяя бездна» была снята не в качестве малобюджетного ответа прошлогоднему фильму, но одновременно с ним, и изначально вообще должна была отправиться прямиком на видео и в интернет, пока её не положили на полку до следующего летнего сезона. Оба фильма очень схожи в том, как они презентуют монстр-муви в более-менее респектабельном виде выживальческой драмы, в процессе нагружая хронометраж всем возможным балластом, чтобы дотянуть его хотя бы до 80 минут.

Существенные отличия — в том, что режиссёр Йоханнес Робертс ни в коем разе не обладает чувством стиля Хауме Коллет-Серра, даже по дурацким элементам которого здесь неожиданно начинаешь скучать, и в том, что «Синяя бездна» совершенно серьёзно использует на пути к финалу один из самых дешёвых трюков в жанре.

Это кино, одержимое использованием цифр для создания напряжения: глубина, на которую падает клетка с главными героинями — 47 метров, вынесенные и в оригинальное название; глубина, с которой они могут связаться с оставшейся наверху лодкой — 40 метров; давление в баллоне падает с 200 бар. Вот ещё некоторые цифры: целых 27 минут (или почти треть фильма) проходит до того, как действие наконец-то перемещается под воду; два раза — на 39-й и 58-й минуте — звучит реплика «Всё почти закончилось!», и не нужно проверять часы, чтобы понимать, что это самая ленивая возможная провокация, и сейчас что-то предсказуемо пойдёт не так.

И, как и в «Отмели», в кадре присутствует одна ненужная предыстория: главная героиня была только что брошена бойфрендом за недостаточную весёлость и спонтанность, что фильм чувствует необходимость использовать как её мотивацию влезть вместе с сестрой в ржавую клетку и поглядеть на больших белых, а затем, оказавшись на дне — перестать быть тряпкой и начать действовать.

Но набор возможных действий здесь, хоть ты режь, крайне ограничен, и хотя Мэнди Мур и Клэр Холт какое-то время убедительно изображают ужас, сценарий по ходу дела всё больше полагается на не заработанные глупости и выдумки; помимо прочего, он дважды прибегает к одному и тому же приёму с кабелем, обещает героиням быструю смерть от азотного отравления, чтобы удержать их на глубине, и очень вольно интерпретирует понятие «галлюцинации». В середине случается единственный жуткий момент, который не способно испортить ничто: съёмка от первого лица, когда во всех направлениях одна лишь тёмная вода. Этот кадр окружает кино, делающее немного, чтобы его заслужить.