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Код 355

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Против бывшего

Роман КОРНЕЕВ, 20 января 2022
Рецензия

Женские боевики и комиксы благополучно проваливаются один за другим, но неожиданный (и уже порядком подзабытый) успех «Чудо-женщины» всё-таки не оставляет продюсеров в их мечтаниях о финансовом успехе. Времена сильных женщин в грубом мире мужчин-абьюзеров вроде «Никиты» и даже «Солт» предыдущего поколения киноделов благополучно канули в лету, из современных же героинь Наташа Романофф даже в рамках семейной марвеловской киновселенной ничего толком не собирает, но вот, перед нами очередная попытка выстроить целую женскую шпионскую киновселенную «Код 355» от автора тоже безуспешного и тоже насквозь женского «Тёмного феникса» Саймона Кинберга.

И проблемы тут, как и всегда в гендерном кино, начинаются с, собственно, гендера. Сценарий, в котором пятеро разномастных тёток курощают мужских шовинистических террористов и их пособников из спецслужб, банально не проходит тест Бекдел. Все без исключения главные героини постоянно и навязчиво «звонят домой», обсуждают между собой исключительно мужчин и вообще само активное им противостояние и активное с ними взаимодействие тут ключевой момент сюжета, что тут же портит всю легенду о сильной независимой женщине, для которой её мужчинка послушно готовит салат и сидит с детьми, пока она вот это всё. Мужчина-режиссёр этого подвоха, разумеется не видит, как же иначе.

Код 355

Героини обязательно и постоянно отсылают свои действия к «значимому мужчине», будь то отец, муж, парень, начальник или просто хрен с горы. Что бы ни происходило, они обязательно прервут погоню на общение с этим самым мужчиной. Главная потеря для них — это потеря значимого мужчины. Отдельно смешно, что даже в самый критический момент все героини накрашены, причёсаны, приодеты и на каблуках, как говорится, привет феминизму. Ну, и злодеи тут, конечно, сплошь маскулинные самцы, как иначе.

Постановочно это же натужное противостояние также выливается в навязчивые попытки калькировать на женский лад то Борна, то Бонда — до степени смешения неловко копируются уже и без того затасканные экранные маскулинные клише, от которых и в оригиналах-то зритель устал. На выходе получается даже не вторичный, а третичный продукт, который моментально превращается в визуальную и драматургическую кашу, в которой и сам сбор команды больше похож на балаган, и их спецоперации с самого начала выглядят как беспомощная беготня по локациям с напряжённым лицом и в хиджабе (зачем выделяться, если не зачем выделяться).

То есть на выходе авторы не могут ни в феминизм, ни в гендер, ни в экшн, ни в шпионов, ни в куда. Буквально каждый вотэтоповорот тут связан со смертью очередного мужчины, но каждая из них зажёвана монтажёрами и донельзя неоригинальна. И на этом материале даже такой серьёзный актёрский состав просто не в состоянии ничего вытянуть.

Код 355


 
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Название фильма: Код 355
Оригинальное название: 355
Прокат в России фильма "Код 355": 20 января 2022 года
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О фильме "Код 355":
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Код 355:

Код 355
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 6
трейлеры: 7

Рецензии и обзоры

Код 355: Против бывшего
Попытка на женский лад калькировать то Борна, то Бонда, уже и без того затасканные экранные маскулинные клише, от которых и в оригиналах-то зритель устал

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