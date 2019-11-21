Название фильма: 21 мост

Оригинальное название: 21 Bridges

О фильме "21 мост":

Братья Руссо спродюсировали полицейский боевик о том, как грабители заперты на Манхэттэне и у главного героя три часа, чтобы их найти.

В ролях: Чадвиг Боусман, Джей Кей Симмонс, Сиенна Миллер, Тэйлор Китш.