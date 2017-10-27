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1922

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Мы все попадаемся

Роман КОРНЕЕВ, 27 октября 2017
Рецензия

В погоне за освоением шести миллиардов годового бюджета «Нетфликс» снимает всякое-странное, и в частности дал денег режиссёру-новатору из Австралии Заку Хилдитчу, чьё предыдущее кино «Эти последние часы» попало в одну из программ Канн. Там история была на модную пару лет назад тему конца света, и утянутая в сепию мрачная стилистика реджи показалась боссам «Нетфликса» хорошим заделом для экранизации писучего Стивена Кинга «1922». По жанру это банальный деревенский триллер про то как белые отбросы, простите, крепкие фермеры, соль земли перед самым началом Великой депрессии деловито превращают свою привычную жизнь в ничто. И убийство жены тут в общем скорее повод порассуждать, нежели собственно сюжет, потому что и жену потом типа найдут, и вообще это не детектив.

Но, вящими усилиями маэстро Хилдитча, это и не хоррор про месть из могилы, хотя формально все признаки жанра налицо. Призраки из прошлого, проклятый дом, проклятая земля, и даже тщательно развешанные повсюду ружья. Но нет, автору, к счастью, куда интереснее порассуждать о предопределении, свободе воли, самооправданиях и прочей приятной философскости.

1922

Тут в тему начинают лезть стилизованные под кинохронику кадры, традиционно сочная сепия, могутный кукурузный символизм, так что Нолан обзавидуется, в общем, автор ничуть не изменяет себе, и даёт выразительность в максимальных дозах. Плюс минимально узнаваемый Томас Джейн в кои-то веки старается, производя на свет дублёного снаружи и изнутри фермера, который ради земли пойдёт на что угодно, не нуждаясь в дополнительных причинах.

Удачно снятая сцена убийства, шикарно обыгранные крысы, уместная вставная новелла про своеобразных Бонни и Клайда, куда более внятная попытка рассказать то, что вымучивал недавно Аронофски, причём Хилдитч умудряется не заблудиться в этих трёх соснах. Ну и наконец финал тут ровно по жанру и при этом уместнее некуда. В итоге получается мастерски исполненное и лаконичное жанровое полотно с разумным количеством артхауса и хоррора. Почему такое разучилась снимать традиционная, донетфликсовская киноиндустрия — большой вопрос.



 
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Название фильма: 1922
Оригинальное название: 1922
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» Голливуд » Экранизации
О фильме "1922":

Томас Джейн в деревенском триллере по Стивену Кингу.

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1922:

1922
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

1922: Мы все попадаемся
Убийство жены тут скорее повод порассуждать, нежели собственно сюжет, потому что и жену потом типа найдут, и вообще это не детектив

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