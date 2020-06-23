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Тебе стоило уйти
Рецензия: Она утонула
С самого начала «Тебе стоило уйти» играет в жанры, которые не заявлял, и ни на одном не желает останавливаться. То есть сначала это психологическая драма про женившегося на старлетке ревнивого старпёра, потом это триллер про не оставляющее тебя тёмное прошлое, уже только потом триллер про таинственный дом, и наконец под самый финал это снова семейный триллер про отношения и всё прочее, только совсем уже абстрактно-бессюжетный, потому что всё в кучу. И каждой следующей версии веришь всё меньше.
То есть пока усиленно старящийся Кевин Бейкон изображает с Амандой Сейфрид цельнотянутый конфликт из сериала «Любовники» (собственно см. весь его последний сезон), это ещё выглядит куда ни шло, хотя у стареющей голливудской звезды не совсем получается играть даже самого себя, но во всяком случае тут есть и история, и натянутый нерв, и даже местами оригинально — воткнутый в уши успокаивающий голос — это новое слово в триллере. И даже потом, когда семейка лазит по странному дому и всем по очереди чудятся ужасы — это тоже довольно крепкая игра в жанр, ещё бы со стримерами не баловались и уже было бы неплохо. Одно уже тут непонятно — зачем этим людям вообще по доброй воле жить в странном бункере с голыми стенами. Там же даже нет бассейна, а эта парочка выглядит ровно теми, кем и является по жизни — людьми, не отходящими от бассейна дальше, чем на два ярда.
Ну и дальше, когда начинается залипуха про предыдущую жену, сюжет стремительно скатывается в область чистой абстракции, в которой нет места хоть сколько-нибудь реальному или хотя бы просто адекватному поведению, а есть лишь заламывание рук и пропадающие ежесекундно дети, в общем, тёмный вигвам. А это, увы, у автора не получается вовсе. Когда же на фоне всего происходящего герои начинают устраивать ненужные свары по поводу вторых телефонов (зачем этой героине второй телефон, у неё же муж куколд), то становится уже всё равно, какая там бывшая жена, зачем она нам, нам и будущий бывший муж-то не особо интересен. Единственная вспышка наития могла бы сыграть на сцене появления надписи, но куда там, всё, что можно проспойлерить, уже проспойлерили в названии, осталось только дождаться финала, впрочем, никаких откровений тоже не сулящего. Нужно ли было снимать целый фильм ради кадра с битьём по голове? Нет, вам стоило остановиться куда раньше.
Название фильма: Тебе стоило уйти
Оригинальное название: You Should Have Left
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О фильме "Тебе стоило уйти":
Кевин Бейкон и Аманда Сейфрид в ужастике о банкире с тёмным прошлым, который решает уединиться с семейством в подозрительном съёмном доме.
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Тебе стоило уйти: Она утонула
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