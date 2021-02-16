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Ваша честь

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Это другое

Роман КОРНЕЕВ, 16 февраля 2021
Рецензия

После завершения «Во все тяжкие» прошло уже семь лет, а Брайан Крэнстон всё ещё ищет себя, старательно делая вид, что мистер Гайзенберг позади, и отныне мы будем играть не обычных людей, попавших в экстраординарные ситуации, а совсем другие роли. Однако самые заметные его проекты так или иначе возвращают нас на те же рельсы. «Афера под прикрытием» и, вот, теперь «Ваша честь» отчаянно пытается изобразить для нас совсем-совсем не такого Уолтера Уайта в новой жизни с хитрым прикрытием. Стрижечка, усишки, очочки, обстоятельства места и действия, всё совсем другое. Но всё равно такое же.

Если раньше учитель химии в старших классах в окрестностях пыльного Альбукерке, штат Нью-Мексико, в свете приближающейся смерти решается подзаработать шальных деньжат на синем стекле, то теперь въедливый и демократичный судья в Новом Орлеане после смертельного ДТП с участием сына местной мафии оказывается меж двух огней в попытке спасти сына от тюрьмы и мести. Вроде ничего общего, да? Но давайте копнём глубже. Если раньше значительная часть сериала была посвящена взаимоотношениям отца и сына и отца и вонаби-сына Джесси Пинкмана, то теперь про это вообще если не весь, то значительная часть сюжета. Если раньше основным конфликтом для главного героя было не только противостояние с наркоторговцами, но и с собственной женой, то теперь судья проводит больше времени в попытках выкрутиться в сложных взаимоотношениях с прокуроршей, детектившей, адвокатшей и собственной мёртвой женой. Причём и там, и там эти конфликты целиком были построены на вранье. То есть по мере углубления в сюжет параллели только усиливаются, хотя в сюжете израильского оригинала их было куда меньше.

Ваша честь

И тут кстати авторы сериала отдельно старались, вводя в сценарий всё новых и новых игроков, в которых сами же и окончательно запутались. Прокуроршу добавили только затем, чтобы получился внятный процедурал. Училку расщепили на дочу и училку только затем, чтобы пацан совсем без дела не болтался, молча страдая и поминутно хватаясь за ингалятор, а тут какие-никакие, а Ромео и Джульетта. Пара адвокат-детектив настолько откровенно по очереди входит в кадр с одними и теми же репликами, что зритель их различает исключительно по причёскам. А так да, их обеих запросто пускают куда угодно, хоть в банду, хоть в тюрьму, удобно для сюжета.

Но это же совершенно не мешает его чести Майклу Десиато совершенно в стиле Винса Гиллигана в обход обложившей его мафии, полиции, продажной полиции и «дезирэ» тщательно копать себе могилу, с каждым шагом всё только усугубляя, ровно как это делал Уолтер Уайт. Причём с тем же выражением лица на тех же ракурсах, особенно в совершенно вставном номере с трупом.

Впрочем, в главном два сериала всё-таки отличаются. Если «Брэйкинг бэд» был долгоиграющей историей, то тут всё в итоге ограничилось одним сезоном, а потому всё под конец ещё больше скомкалось и повисло в пустоте. Суд оборвали мощными гребками, пацан выстрелил и попал, про маму вспомнили и забыли, хотя в начале и намекали, что убиенный мелкий бандюган вроде как мог оказаться в итоге тем самым убийцей мамы, непонятная эта интрижка вообще низачем, наконец, выходит, и суд был сюжету не нужен, достаточно было пораньше расчехлить любвеобильного сынулю. Тут, конечно, можно сказать, что авторы рассчитывали на продолжение, и спасибо, что хоть так закруглили, но вся эта ерунда с финалом только подсвечивает весь тот огород, который сценаристы нагородили ранее. Мы же помним, с чего начинается сериал? Судья на пробежке забегает на порог дома подсудимого. Дальше уже можно было не продолжать.

Ваша честь


 
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Название сериала: Ваша честь
Оригинальное название: Your Honor
Планы выпуска: 2020 год
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» Сериалы » Детективные
        ... » Драматические
        ... » Криминальные
О сериале "Ваша честь":

Брайан Крэнстон в сериале о дотошном судье, который стремится вникать во все детали дел в районе Нового Орлеана, где властвует банда. Однажды его сын попадает в смертельное ДТП с сыном босса итальянской мафии, так судья попадает меж двух огней.

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Ваша честь:

Ваша честь
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 8
трейлеры: 2

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