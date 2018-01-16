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Излом времени | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках New :: 16.01.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Излом времени
Оригинальное название: Wrinkle in Time
Прокат в России фильма "Излом времени": 8 марта 2018 года
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» Голливуд » Детское и семейное кино
        ... » Фантастика
        ... » Экранизации
О фильме "Излом времени":

Главная героиня, её друг и её брат отправляются на поиски её пропавшего отца, гениального учёного.

В ролях: Крис Пайн, Риз Уизерспун, Опра Уинфри, Майкл Пенья, Зак Галифианакис.

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Излом времени:

Излом времени
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 6
трейлеры: 6

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Излом времени, Wrinkle in Time
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