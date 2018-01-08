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Излом времени | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
TV-ролик New :: 08.01.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Излом времени
Оригинальное название: Wrinkle in Time
Прокат в России фильма "Излом времени": 8 марта 2018 года
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... » Экранизации
О фильме "Излом времени":
Главная героиня, её друг и её брат отправляются на поиски её пропавшего отца, гениального учёного.
В ролях: Крис Пайн, Риз Уизерспун, Опра Уинфри, Майкл Пенья, Зак Галифианакис.
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