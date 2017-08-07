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Излом времени | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 07.08.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Излом времени
Оригинальное название: Wrinkle in Time
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О фильме "Излом времени":
Главная героиня, её друг и её брат отправляются на поиски её пропавшего отца, гениального учёного.
В ролях: Крис Пайн, Риз Уизерспун, Опра Уинфри, Майкл Пенья, Зак Галифианакис.
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