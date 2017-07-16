Трещина во времени , Wrinkle in Time

Шоураннер теле-сериала «Фарго» Ной Хоули, создатель комиксов «Ходячие мертвецы» и сценарист Роберт Киркман...

Студия Pixar на ежегодном анимационном диснеевском конвенте D23 Expo, проходящем в эти выходные, анонсировала безымянное городское фэнтези режиссёра Дэна Скэнлона...

На том же слёте D23 Expo DisneyToon Studios объявила, что 12 апреля 2019 года в прокат выйдет безымянный оригинальный мультфильм про космос...